Stenzel als Wortführerin der Identitären

Der Aufmarsch wurde schließlich am Abend in die Innenstadt verlegt. Laut Polizei etwa 200 bis 300 Identitäre versammelten sich zunächst an der Mölker Bastei beim Denkmal für den Wiener Bürgermeister Johann Andreas von Liebenberg, in dessen Amtszeit die Zweite Wiener Türkenbelagerung fiel. Die Schlusskundgebung fand am Dr.-Karl-Lueger-Platz am Stubentor statt. Mit dabei: Stadträtin Stenzel.