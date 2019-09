Stark unterkühlt und in Panik

Die 28-Jährige war auch bereits stark unterkühlt und verfiel zusehends in Panik. Sie verständigte telefonisch ihren Vater, der die Polizei Mondsee alarmierte. Die Motorbootstreife setzte sich sofort nach Bekanntwerden der Seenot in Bewegung und konnte nach kurzer Suche das Opfer im Bereich des Guglhupfberges finden.