„Wollten sich halt mehr von Donauinsel anschauen“

„Die Tiere sind wahrscheinlich in der Nacht ausgebrochen. Die Schafe wollten sich halt auch mehr von der schönen Donauinsel anschauen“, scherzt Gerald Loew, Leiter der MA 45 - Wiener Gewässer, im Gespräch mit krone.at. Der Ausbruch dürfte den Tieren gelungen sein, weil der Akku des elektrischen Zauns vermutlich zu schwach war. „Für uns ist dieses Projekt ein Versuch. Aus so einem Fall können wir nun lernen, dass wir künftig zwei Akkus am Zaun anbringen, damit so etwas nicht mehr passiert“, so Loew.