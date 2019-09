Am Mittwochnachmittag übersiedelten der 19-jährige Steirer, seine gleichaltrige Freundin und deren dreieinhalb Monate alter Sohn aus Mogersdorf (Burgenland) in das Wohnhaus der Mutter des 19-Jährigen im oststeirischen Hohenbrugg an der Raab. In den Abendstunden war das Pärchen mit dem Kind alleine im Haus, sie hielten sich in ihrem Schlafzimmer im ersten Stock auf - das ehemalige Jugendzimmer des jungen Mannes.