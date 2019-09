Zahlreiche Unfälle mit Zweirädern

Erst am Mittwochmittag war ein Slowene mit der Harley auf der Föderlacher Landesstraße im Gemeindebereich von Wernberg von der Straße abgekommen. Er stürzte genau in einer Hauseinfahrt und musste mit schweren Verletzungen von der Rettung ins LKH gebracht werden. Auf der Nockalmstraße überholte Mittwochnachmittag ein 62-jähriger Harley-Fahrer aus Wien einen Pkw. Nach dem Überholvorgang kam er aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz und schlitterte samt Motorrad in das Straßenbankett. Der Verunfallte kam unter dem Motorrad zu liegen und erlitt schwere Verletzungen. Seine Begleiter, er fuhr mit acht weiteren Harley Fahrern in eine Gruppe, konnte ihn befreien und leisteten Erste Hilfe.