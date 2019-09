Hofer: „Das kommt in meinem Wortschatz nicht vor“

Im „Krone“-Gespräch gibt Hofer den starken Mann und grenzt sich auch klar von den jüngsten Einzelfällen wie „Mischkultur“ oder „Bevölkerungsaustausch“ (siehe Screenshots unten) ab. „Das kommt in meinem Wortschatz nicht vor!“ Es gehe außerdem nicht um „Mischkulturen“, sondern um Parallelgesellschaften in Österreich. Zudem müsse man klarer in der Sache und beim Aufreten nach außen sein. Dazu gehöre, „dass der Ton ein Konzert ist“.