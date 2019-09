Auch vor dem F1-Start wird es eine Schweigeminute für Hubert geben. Eine Absage oder Verschiebung des Rennens kam trotz der tragischen Ereignisse am Vortag nicht infrage. Hamilton wird am Sonntag wie gewohnt in seinen Mercedes steigen, der Grand Prix der Formel 1 findet ganz normal statt. HIER geht‘s zum Liveticker! Alle Piloten werden dabei natürlich auch die Unfallstelle passieren. Praktisch alle Fahrer der höchsten Rennserien drückten Huberts Familie noch am Samstag ihr Mitgefühl aus.