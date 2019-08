Doch seit zwei Wochen ist endgültig Schluss! Sneijder beendete seine Karriere - und widmet sich offenbar nun anderen Hobbys. Denn wie Bilder seines Besuchs beim Spiels zwischen dem FC Utrecht und VVV Venlo zeigen, setzte der Oranje-Star in der Fußball-Pension schon ganz schön an. Mit einem Getränk in der Hand nahm er seinen Platz auf der Tribüne ein. Der ehemalige Modellathlete ließ sich allerdings behäbig in seinen Sitz fallen, Hemd und Hose spannten gewaltig - und über die Pausbäckchen breitete sich ein zufriedenes Lächeln aus. Sneijder kann eben endlich sein Leben genießen ...