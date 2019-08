Was ist denn das Spezielle an der steirischen Tracht?

Das Aristokratische sieht man hier daran, dass man sich an Erzherzog Johann orientiert hat und das bis heute tut. Wenn Sie nach Altaussee fahren, dann sehen Sie übrigens viel eher die Wiener in Tracht, nicht die Ausseer. Die Tracht ist etwas Außeralltägliches, es hat etwas mit Freude zu tun, mit Abwechslung, aber auch mit dem Wunsch, sich vom Umfeld abzuheben. Man zieht sich fein an, es wird musiziert, es gibt Kulinarik, wie etwa beim Aufsteirern in Graz. Man macht sich einen Spaß, man zeigt, dass man ein Steirer und eine Steirerin ist. Und man freut sich auch, wenn Fremde eine Lederhose oder ein Dirndl anhaben.