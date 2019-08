Aber Erker gibt auch Entwarnung: „Es scheint, als würden wir uns auf dem jetzigen Niveau stabilisieren.“ Nicht nur in Graz, auch in den Regionen: „Buchhandlungen wie Platz in Gleisdorf, Haas in Weiz oder Buch & Boot in Altaussee leisten auch in punkto Leseförderung bei Kindern wichtige Arbeit.“