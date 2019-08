Vor kurzem hatte sie noch gegen die Linzer Babyface-Bande erfolgreich ermittelt: Nun gewann die Linzer Kripo-Beamtin Simone Wögerbauer (30) bei den World Police and Fire Games 2019 in Chengdu (China) Gold über 800 Meter in 2:31,68 Minuten und über 1500 Meter in 5:23,84 Minuten.