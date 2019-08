Nach dem Schussunfall in einer Kaserne in der Südsteiermark - ein 20 Jahre alter Oberösterreicher wurde von einem Projektil an der Leiste getroffen und schwer verletzt - gibt es neue Erkenntnisse. So dürfte der 26-Jährige, aus dessen Dienstwaffe sich der Schuss löste, zuvor vergessen haben, diese zu entladen. Als er sie aus dem Holster zog und in den Spind legen wollte, geschah das Unglück. Dem verletzten Soldaten geht es laut Spital gut.