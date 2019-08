Sonntag, kurz nach acht Uhr Früh. Die Tür zur Ankunftshalle öffnet sich. Da erscheint er, kurz zuvor dem Flieger aus New York entstiegen. Mario Kempes, 1978 Fußball-Weltmeister mit Argentinien, ab 1986 fünfeinhalb Jahre Legionär in Österreich bei Vienna, St. Pölten und Krems. Funktionäre des ältesten Klubs im Lande sowie Vertreter des Hauptsponsors (veranstaltet am Dienstag den UNIQA-Talk mit Kempes und Peter Stöger, live ORF Sport Plus, 17 Uhr) hießen den Superstar willkommen. Als Ehrengast bei Viennas Feierlichkeiten zum 125. Geburtstag am Donnerstag auf der Hohen Warte. „Es war eine wunderschöne Zeit in Wien“, übersetzt Dolmetsch Bernd Fisa. „Ich hab es leider nie geschafft, Deutsch zu lernen!“ 2016 war er zuletzt hier, beim Europa-League-Spiel Rapids gegen Valencia. Die Spanier waren das Sprungbrett zur Welt-Karriere, nach der es ihn in die USA verschlagen hat. Wo er für den Sender ESPN Spiele kommentiert.