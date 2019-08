Eine in Wien lebende 25-Jährige hat offenbar wiederholt im Darknet Speed und andere Drogen bestellt, um sie weiterzuverkaufen. Laut Polizeisprecher Harald Sörös ist die in Margareten wohnende Frau am vergangenen Dienstag aufgeflogen, weil in Deutschland eine für sie bestimmte Lieferung über 130 Gramm Speed abgefangen wurde.