Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem überlegt, das laufende Masters-1000-Turnier in Cincinnati eventuell nicht zu bestreiten. Die in der vergangenen Woche in Montreal akut gewordene Verkühlung sei noch nicht ganz abgeklungen bzw. er noch nicht bei 100 Prozent. Thiem wollte am Montag noch eine Trainingseinheit einlegen und am Dienstag entscheiden, ob er am Mittwoch antritt. Sein Gegner in Runde 2 wäre jedenfalls Richard Gasquet, der Andy Murray (GBR) bei dessen Einzel-Comeback mit 6:4 und 6:4 geschlagen hat. Der Franzose führt im Head-to-Head gegen Thiem mit 2:0.