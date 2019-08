Es ist vor allem im Sommer eine Frage, die viele Eltern in Turbulenzen bringt: Was tun mit den Kleinen, wenn der Kindergarten geschlossen hat? Im Schnitt schließen die heimischen Kindergärten 22 Tage pro Jahr ihre Pforten - allein im Sommer sind es zwei Wochen. Am besten ist die Lage noch in Wien, in manchen Bundesländern gibt es im ganzen Jahr mehr als 30 Schließtage.