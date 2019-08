In Südostasien werden Katzen nach wie vor gefangen und brutal getötet, um danach gegessen zu werden, machte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten in einer Aussendung aufmerksam. „Leider werden in einigen Ländern Katzen und natürlich auch Hunde immer noch gegessen“, sagte Katherine Polak, Tierärztin und Leiterin der „Vier-Pfoten“-Streunerhilfe in Südostasien. In Vietnam werde das Gericht „Thit Meo“ - zu deutsch „Kleiner Tiger“ - immer beliebter. Das sei auch darauf zurückzuführen, dass der Genuss von deren Fleisch zu katzenähnlichen Eigenschaften wie Beweglichkeit, Stärke und auch Glück verhelfen soll, so ein verbreiteter Glaube.