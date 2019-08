Den alten Tagen verpflichtet

„Ich bin mit Musikacts der 80er und 90er emotional viel mehr verbunden als mit aktuellen Produktionen, wo man bei YouTube mal schnell reinhört und nach 20 Sekunden den nächsten Song streamt“, sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Schließlich sei er mit den alten Hits aufgewachsen, die man sich noch in Musiksendungen oder auf Kassetten und Schallplatten anhörte. Und so scheint es nur konsequent, dass er sich dieser Musik widmet. Man kennt das ja schon von ihm: Seinen ersten musikalischen Erfolg hatte Petszokat, der seine Karriere als Mädchenschwarm in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ begann, 1998 mit einem gerappten Cover des Grönemeyer-Hits „Flugzeuge im Bauch“. Eine Neuinterpretation der Neuinterpretation findet sich auch auf dem neuen Album.