Tragödie am Sonntagabend in Niederösterreich: Eine 39 Jahre alte Frau, die auf einer Bundesstraße bei Hausleiten mit ihrem E-Roller samt Anhänger, in dem ihre beiden kleinen Kinder saßen, unterwegs war, wurde vom Auto eines 60 Jahre alten Wieners mit voller Wucht erfasst. Das Gespann wurde in der Folge 15 Meter weit in einen Acker geschleudert. Die zweifache Mutter erlitt Verletzungen, die vierjährige Tochter musste vor Ort reanimiert werden. Ihre einjährige Schwester kam ums Leben.