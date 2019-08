Dörfler: „Überrascht, als ich erfahren habe, was in einigen Büros los war“

„Haben Regierungsmitglieder Panik bekommen, weil sie wussten, sie müssen nach Jahren der Alleinherrschaft ihre Büros räumen?“, fragen sich viele in Kärnten. Landeshauptmann war damals Gerhard Dörfler (FPÖ). „Ich war nie Parteichef der Freiheitlichen, also gab es bei mir keinen Grund Parteigeheimnisse vernichten zu lassen. Ich hatte gar keine. Andere Akten, auch die zur Ortstafelfrage, wurden in Abstimmung mit dem Landesarchiv aufbewahrt.“ Er sei auch überrascht gewesen, „als ich erfahren habe, was in einigen Regierungsbüros los war“, so Dörfler.