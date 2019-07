Benzin aus Plastikflasche über Körper gegossen

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ankamen, übergoss sich ein 32-jähriger iranischer Staatsbürger mit Benzin, das er in einer 1,5 Liter Plastikflasche bei sich hatte. Die zwei Exekutivbeamten schritten ein und konnten ihm trotz Widerstands sein Feuerzeug aus der Hand schlagen und den Mann am Boden fixieren.