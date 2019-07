Ein 13-Jähriger hat am Sonntagnachmittag bei der Polizei in Wels-Pernau Alarm geschlagen - seine Schwester brauche dringend Hilfe. Die Beamten eilten sofort in den zweiten Stock des Hauses, wo sie die Badezimmertür gewaltsam aufbrachen und die 18-Jährige bewusstlos am Boden liegen sahen. Damit retteten sie der jungen Frau das Leben.