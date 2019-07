Champions-League-Halbfinalist Ajax Amsterdam beendete erst am vergangenen Wochenende sein Trainingscamp in Bramberg. Ein weiterer, ganz großer internationaler Name hätte demnächst in Leogang „aufschlagen“ sollen: Der FC Chelsea, der im Mai mit einem 4:1-Sieg in Baku die Europa League gewonnen hatte. Doch der prominente Premier-League-Club änderte seine Pläne, sagte das von 29. Juli bis 3. August geplante Trainingslager kurzerhand ab. Mit dem „Krallerhof“, wo der gesamte Tross gewohnt hätte, hat sich der sechsfache englische Meister und Champions-League-Sieger von 2012 finanziell geeinigt. Aber wohl viele Fußball-Fans hätten sich über ein mögliches Selfie mit dem französischen Weltmeister Oliver Giroud, Mateo Kovacic und Co. im Pinzgau gefreut.