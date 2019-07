Bereits in der Gruppe war klar, wo die Reise hinführen wird, gab‘s 2:0-Siege gegen Dänemark, Tschechien und Italien sowie ein 0:2 gegen Titelverteidiger Deutschland. Am Finaltag ließen die Österreicherinnen ein 3:0 im Qualispiel gegen Polen sowie ein hart erkämpftes 3:0 gegen die Schweiz folgen, womit der Einzug ins Finale sicher war. Dort gelang zwar der Satzausgleich zum 1:1, am Ende behielt Deutschland aber die Nerven - 1:3.