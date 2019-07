Weiter eng verbunden

Nachdem Gerhard Weiß (80) sich heuer von seinem letzten Teil seines Handels-Imperiums, dem Pro-Kaufland in Linz-Urfahr, getrennt hat und es an Stefan Rutter und Christian Harisch übergab, geht’s Pfeiffer nun im Alter von 77 Jahren auch etwas ruhiger an. An der LentiaCity in Linz-Urfahr und am Schillerpark-Komplex im Zentrum der Landeshauptstadt halten Kirchmayr und Pfeiffer weiterhin gemeinsam Anteile.