Tödlicher Unfall am Donnerstagabend auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Niederösterreich: Ein 73-jähriger Wiener wollte bei Willhelmsburg mit seinem BMW die Gleise überqueren. Die herannahende Lok dürfte der Pensionist jedoch nicht bemerkt haben. Der Triebwagen kollidierte mit dem Fahrzeug, der Wiener starb noch an Ort und Stelle.