Mit seinem Team Bayer Leverkusen bestreitet der 28-Jährige in Zell am See ein Trainingslager. „Es tut gut, österreichische Luft zu atmen“, grinst er. Die Vorbereitung unter Trainer Peter Bosz ist hart und ungewöhnlich. Der Niederländer lässt nur einmal am Tag trainieren, dafür mit höchster Intensität. „Ich hatte das noch nie“, gesteht „Drago“, „wenn man sich unsere Gesichter nach der Einheit anschaut, sieht man, dass keine zweite möglich wäre.“