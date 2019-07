20 Tore

Haller hatte in der vergangenen Saison 15 Tore in der deutschen Bundesliga und weitere fünf in der Europa League erzielt. Nach Luka Jovic, der für rund 60 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, wäre der 25-Jährige bereits der zweite namhafte Angreifer, der den Club von Cheftrainer Adi Hütter diesen Sommer verlässt.