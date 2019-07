Telemedizin - also ärztliche Beratung via Telefon - wird derzeit in Wien im Rahmen eines Pilotprojekts sprichwörtlich auf Herz und Nieren geprüft. Seit Anfang Juli ist es Medizinern möglich, ihre Patienten auch aus der Ferne zu beraten und diese Gespräche zu verrechnen. Getestet wird laut Wiener Gebietskrankenkasse bis Ende 2020.