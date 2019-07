„Diese Ungewissheit und Angst richten Chaos an“

In vielen Städten gab es am Freitag und Samstag Demonstrationen gegen die geplanten Abschiebungen. Auch Bürgermeister mehrerer US-Großstädte äußerten sich kritisch über Trumps Ankündigung. „Diese Ungewissheit, diese Angst, richten Chaos an, das steht fest“, sagte etwa die demokratische Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfood, mit Blick auf die angekündigten Razzien am Sonntag. Sie fügte an: „Das traumatisiert die Leute.“