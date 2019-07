„Unsere prorussischen Verbündeten FPÖ, AfD, Le Pen, Orban“

Man wolle „Europa verändern“, so Savoini in den veröffentlichten Aufnahmen, Salvini sei dabei „an vorderster Front“. Ein „neues Europa“ müsse dann „Russland nahe“ sein. Ein Handeln solle nicht mehr „von Brüssel oder den USA“ diktiert werden können. Hinter Salvini würden sich weitere „Parteien und Kollegen“ zu einer „großen prorussischen Allianz“ vereinen - wie die FPÖ in Österreich, die AfD in Deutschland, Marine Le Pen in Frankreich, Viktor Orban in Ungarn sowie Schwedens rechtspopulistische Sverigedemokraterna. Ein gutes Verhältnis zu Russland würde dann den eigenen Ländern zugutekommen.