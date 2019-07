„Warum müssen Polizisten ein Gebäude bewachen, in dem es niemanden mehr zu schützen gibt?“ - Mit dieser Frage wandte sich Christian Basel, Mieter einer Wohnung in der Reichsratsstraße 7, an die „Krone“. An dieser Adresse hat der FPÖ-Klub aufgrund des Parlamentsumbaus im August 2017 seine Räumlichkeiten bezogen. Unter dem damaligen Chef Strache verlangte die FPÖ Polizeischutz - und bekam ihn.