Dadurch fallen die gesanglichen Wackler gerade bei den Dance-Nummern der Bohlen-Projekte Modern Talking (mit Thomas Anders) und Blue System gar nicht mal so auf. Extremer hört es sich bei gefühlvollen Balladen wie „We Have A Dream“ oder „Take Me Tonight“ an, die Bohlen 2003 für die Finalisten der ersten „DSDS“-Staffel und den späteren Gewinner Alexander Klaws komponierte. Der stets gebräunte und gut gelaunte Musiker aus dem niedersächsischen Tötensen sieht sich ohnehin eher als Entertainer. Auch auf seinen Live-Konzerten im Spätsommer, bei denen er mit seiner achtköpfigen Band nach eigenen Angaben „voll alles live“ spielen wird. Nach Österreich kommt Bohlen auch, allerdings erst etwas später: Am 6. Dezember ist er in der Wiener Stadthalle zu erleben. Karten gibt es unter www.ticketkrone.at.