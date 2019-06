Vor zwei Jahren kam Erkut Sögüt auch in Österreich in die Schlagzeilen. Denn der promovierte Sportjurist, der viersprachig ist, in London lebt und in der FIFA-Kommission sitzt, ist auch der Berater von Mesut Özil. Und war somit in den unschönen Abgang, inklusive Rassismusvorwürfen gegen den DFB, des Arsenal-Superstars vom deutschen Nationalteam involviert. In der „Krone“ spricht der Harvard-Dozent über den Geld-Wahnsinn, den schlechten Ruf der Berater-Branche und wie er dagegen vorgehen will …