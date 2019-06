Es war der persönliche Wunsch des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella Salzburg zu besuchen, weil er es noch nie in die Mozartstadt geschafft hat. Kein Problem für Bundespräsident Alexander Van der Bellen: Am zweiten Tag eines Staatsbesuchs – der erste Teil findet in Wien mit Begrüßung und militärischen Ehren statt – zeigt er seinem Gast gerne ein Bundesland. So fiel die Wahl diesmal auf Salzburg.