Vom 13. Juli bis zum 18. August – in der Hauptreisezeit – werden Polizei und Asfinag den Verkehr auf der Tauernautobahn genau im Blickfeld haben. Die Experten entscheiden dann über Maßnahmen gegen den Ausweichverkehr. „Je nach Bedarf“, so Landesrat Stefan Schnöll. „Ziel ist, den Verkehr möglichst lange in Bewegung zu halten. Dann fahren auch weniger Leute ab.“