WAC fehlt eine halbe Million in der Kassa!

Dever Orgill, der beinharte Kämpfer an Wolfsbergs Front, ist noch jedem in bester Erinnerung. Sein seit Jänner neuer Klub Ankaragücü hingegen bereitet dem WAC viel Kopfschmerzen. Denn die Zahlungsmoral des türkischen Erstligisten lässt arg zu wünschen übrig – so fehlt den Lavanttalern immer noch die volle Ablösesumme für Dever: Sage und schreibe 500.000 Euro!