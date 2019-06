Maurer kämpft bei Grünen um Nationalratsmandat

Sigrid Mauer will wieder in den Nationalrat einziehen. Dass die streitbare frühere Nationalratsabgeordnete, deren Name spätestens seit ihrem Stinkefinger-Foto und einem öffentlich heftig diskutierten Prozess vielen Österreichern bekannt ist, auf der Landesliste der Wiener Grünen am Samstag nur auf Platz drei landete, dürfte für sie selbst wohl eine zumindest kleine Enttäuschung sein. Auch wenn Maurer selbst im Vorfeld klargestellt hatte, dass sie sich nicht für die geeignete Spitzenkandidatin für diese Wahl halte.