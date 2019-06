Mama half 23-jährigem Drogenbauern gegen Polizei

Freiwillige Nachschau

Bei einer freiwilligen Nachschau am 11. April 2019 konnten die Beamten in der Wohnung des Beschuldigten eine professionell errichtete, jedoch nicht in Betrieb befindliche Cannabis-Aufzuchtanlage mit dazugehörigem Equipment, abgeerntete Stöcke, Blätter und Stängel, unzählige Suchtmittelutensilien sowie vorerst geringe Mengen an Cannabisblüten sichergestellt werden.