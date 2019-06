Wird Katar jetzt WM entzogen? England steht bereit

Hat Katar bei der FIFA ausgespielt?

Jetzt mutmaßen sämtliche Medien, dass Katar in der internationalen Fußballwelt ausgespielt hat. Die internationalen Untersuchungen gegen PSG und Scheich Al Thani sind am Laufen. Ihre Verbündeten Platini und Blatter aus den Führungsriegen raus und die unmenschlichen Arbeitsverhältnisse (geschätzte Zahl der Toten: 1800) bei der Errichtung der Stadien waren in jedem größeren Medium ein Thema. Dass Katar nicht alle guten Kontakte verloren hat, zeigt ihre Einladung zur Copa America.