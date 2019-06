Ägyptens Ex-Präsident Mursi stirbt während Prozess

Ägyptens früherer Präsident Mohammed Mursi ist am Montag gestorben. Mursi (67) brach bei einer Gerichtsanhörung zusammen und starb später im Krankenhaus, wie Justiz- und Sicherheitskreise sowie staatliche Medien berichteten. Mursi habe 20 Minuten lang vor dem Richter gesprochen, sagte ein Justizvertreter. Dabei habe er sich sehr aufgeregt und sei in Ohnmacht gefallen. Man habe ihn zwar schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht, dort sei er aber nicht mehr zu retten gewesen. Woran der islamistische Ex-Präsident der mittlerweile in Ägypten verbotenen Muslimbruderschaft genau verstarb, ist zur Stunde noch nicht bekannt.