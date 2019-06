Nur jeder zehnte Steirer hält genügend Abstand

Vorarlberg ist negativer Spitzenreiter

So kennt nur die Hälfte der befragten Steirerinnen und Steirer die „Zwei-Sekunden-Regel“, nur zehn Prozent wenden sie korrekt an. Zum Vergleich: In Kärnten sind es immerhin zwölf Prozent, in Wien und Niederösterreich 14 Prozent. Negativer Spitzenreiter ist Vorarlberg mit nur sechs Prozent.