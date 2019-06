Wurz: Fahrer sind selber schuld an Überregulierung

Vettel liegt falsch

„Jeder in dem System, der glaubt, die Strafe sei nicht gerechtfertigt, liegt falsch“, meinte Wurz. Über all die Jahre hätten die Fahrer und Teamchefs den Verband um Klärung gebeten, was erlaubt sei und was nicht - bis zu Millimeterbewegungen. Der 45-Jährige findet es daher auch nicht richtig, die Rennkommissare oder den Verband wegen des Vorfalls in Kanada zu kritisieren.