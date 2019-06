Das große „Krone“-Fest der Genüsse

Musikalisch hat „Graz al dente“ ganz viel zu bieten. Einen besonderen „Leckerbissen“ gibt es gleich zur Eröffnung: Die Quetschklampfa und ihr „Fuixjazz“ zeigen, was alles in der steirischen Harmonika steckt! Zudem wartet mit dem Steirer Julian Grabmayer ein Musiker der neuen Austro-Pop-Generation. Und die grandiose Swing- und Jiveband „Jumpin up“ wird Freitagabend ein Feuerwerk an italienischen Hits abliefern – da wird garantiert kein Tanzbein still stehen. Am Samstag heizen ein: Essenza, Lontano da Qui, Italian Vintage.