Küstenwache gelingt Schlag gegen Schlepperbande

53 Migranten trafen mit Segelboot in Kalabrien ein

Während die italienische Regierung auf ihre Politik der „geschlossenen Häfen“ setzt, suchen Schlepper nach alternativen Routen, um Flüchtlinge mit Booten nach Italien zu bringen. 53 Migranten trafen am Sonntag an Bord eines Segelbootes in Isola di Capo Rizzuto im süditalienischen Kalabrien ein. An Bord befanden sich pakistanische Migranten, darunter zehn Kinder. Das türkische Boot, das von der Türkei abgefahren war, wurde von der italienischen Küstenwache lokalisiert und zur Küste eskortiert. Zwei ukrainische Crewmitglieder wurden wegen Schlepperei festgenommen. Die Migranten wurden in ein Flüchtlingszentrum eingeliefert.