Otto Zitko malt seine „Lebenslinien“ in den Raum

Irgendwann setzte Otto Zitko den Pinsel an - und legte ihn bis heute nicht mehr weg. Der gebürtige Linzer, der sein weltbekanntes Atelier in Wien betreibt, schreibt seither eine einzige Linie fort. So will er zumindest seine Kunst verstanden wissen. Diese Linie freilich erscheint in immer neuen Farben, auf unterschiedlichen Formaten, auf Wänden, in ganzen Räumen.