BVT-Finale: Mikl-Leitner, Pürstl, Silhavy befragt

Der parlamentarische U-Ausschuss zur BVT-Affäre ist am Mittwoch mit letzten Befragungen zu Ende gegangen. Prominenteste Auskunftsperson war Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), ihres Zeichens frühere Innenministerin. Sie stellte in Abrede, für die Anstellung der Tochter eines Parteifreundes interveniert zu haben. An andere Fälle mutmaßlichen Postenschachers konnte sie sich auf Nachfrage nicht mehr erinnern. Auch die Befragungen von Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl und der ehemaligen SPÖ-Staatssekretärin Heidrun Silhavy verliefen wenig ergiebig.