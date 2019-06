Leserin war plötzlich nicht mehr krankenversichert

Beim Abholen eines Rezepts für wichtige Medikamente und bei einer Spitalsuntersuchung fiel Frau P. aus allen Wolken - ihr wurde nämlich mitgeteilt, dass sie zurzeit nicht sozialversichert sei. Die Mindestsicherungsbezieherin aus Wien wandte sich daraufhin an die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK). Und bekam die Auskunft, dass eine Bestätigung des Sozialamts, der MA 40, fehle. Auch dort fragte die Leserin nach - mehrmals und ohne Erfolg. „Man hat mir lapidar gesagt, dass ich nicht so oft anrufen solle und das Problem bei der Krankenkasse und nicht beim Amt liege“, wandte sich die Wienerin letztlich hilfesuchend und völlig verzweifelt an die Ombudsfrau.