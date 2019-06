Verfolgungsjagd endet für Motorradfahrer im Spital

Ein 26-jähriger Motorradfahrer hat sich am Freitagabend in Lech in Vorarlberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist dabei bei einem Unfall schwer verletzt worden. Kurz nach einer Baustelle war es zur Kollision zwischen dem Motorrad und einem Polizeifahrzeug gekommen. Zuvor hatten die Beamten den flüchtenden 26-Jährigen überholen können.