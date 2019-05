Rapid im Kampf um Europa geschockt - 2:1 für Sturm

Überraschung!? Der zuletzt einigermaßen strauchelnde SK Sturm Graz hat auf einmal die Trümpfe im Kampf um das internationale Sommer-Geschäft in der Hand! Die Steirer setzten sich bei Rapid im Play-off-Hinspiel um das letzte Europacup-Ticket der Bundesliga am Donnerstag nach 0:1-Rückstand mit 2:1 durch und können am Sonntag (17 Uhr) vor eigenem Publikum den internationalen Startplatz fixieren. Stefan Schwab brachte Rapid vor 15.800 Zuschauern zwar verdient in Führung (60.), der Ausgleich durch Jakob Jantscher vom Elferpunkt (69.) leitete aber die Niederlage von Grün-Weiß ein. Das Eigentor des 17-Jährigen Leo Greiml in der 78. Minute brachte Sturm schließlich in die Poleposition um einen Platz in der zweiten Runde der Qualifikation für die Europa-League.